AIT催防務預算　黃國昌：相信會尊重台體制

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（AIT）處長谷立言接受專訪時說，樂觀看待“立法院”審查新台幣1.25兆元的“國防”特別預算的過程。是否感到美方壓力？台灣民眾黨主席黃國昌11日表示，AIT畢竟是美國的單位，“中華民國”有自己的政府體制，相信美國朋友也會尊重。



賴清德11月26日召開記者會提出1.25兆元的“國防”特別預算後，“行政院”隔天火速通過“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”，並送往“立法院”審議。谷立言日前接受專訪表達，樂觀看待並期待能在“立法院”審查相關預算時，回答“國會”的各項問題，相信台灣社會與政治領袖能凝聚共識，提高台灣在“國防”的投資。



前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院今持續開庭審理。黃國昌在聽庭休息的空擋，接受媒體訪問表示，AIT的說法我們都尊重，但AIT畢竟是美國的單位，“中華民國”是“主權獨立的國家”，“中華民國”有“中華民國”的政府體制，相信美國的朋友應該也會尊重台灣、“中華民國”的民主體制。



黃國昌說，台灣、“中華民國”的民主體制下，行政、立法相互監督制衡，相信這一套民主機制，我們美國的朋友應該也不陌生。