蔡英文喊光電肅貪　藍委勸陳明真別幫背鍋

“核安會”主委陳明真（右）。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月11日電(記者 俞敦平)針對台“經濟部”力拚2028年重啟核電，中國國民黨籍“立委”葛如鈞今日在“立法院”教育及文化委員會質詢時，引用蔡英文日前提及“光電有弊案”的說法，示警能源轉型背後的利益結構，並質疑核電重啟審查若遭技術性拖延，恐讓特定人士獲利。“核安會”主委陳明真回應，法規確實允許業者分階段提送報告，“核安會”將依職責與台電密切溝通，確保審查進度與安全。



台“經濟部”日前修正《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》，允許核電廠在申請重啟時可採“分階段提送”審查資料。葛如鈞指出，這項條款恐賦予台電或上級機關操作空間，若以“原廠配合不及”或“資料未備”為由，將報告拆分零碎送件，不僅讓審查時程延宕，更可能將延誤責任轉嫁給負責審查的“核安會”。



葛如鈞進一步分析“拖延”背後的商業邏輯。他表示，蔡英文日前公開承認“光電有弊案”，顯示能源轉型過程中的產業利益糾葛連“總統”都有所感。目前台灣內部電力供應吃緊，輝達（NVIDIA）等科技大廠設廠需求迫在眉睫，若核電重啟因行政程序卡關，這段電力缺口的“空窗期”，台灣將被迫繼續大量採購替代能源。葛如鈞表示：“越漫長的重啟時間，可能會讓越多人得利。”