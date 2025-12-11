陳乃瑜：綠選新北市長最大難關是藍營組織

民進黨籍“正國會”新北市議員陳乃瑜接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）針對2026新北市長選舉，民進黨以徵召蘇系“立委”蘇巧慧參選。民進黨籍“正國會”新北市議員陳乃瑜接受中評社訪問表示，蘇巧慧確實具備個人魅力與熱情，但新北基層鄰里組織，長年由藍營經營把持，地方派系與組織盤深厚，是綠營要面對的最大難關。



2026新北市長選舉，民進黨原先熱門人選有蘇巧慧、“正國會”二當家黨前秘書長林右昌，但林右昌在大罷免大失敗後請辭，賴清德日前拍板徵召提名蘇巧慧。中國國民黨人選則有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、“立委”洪孟楷，台灣民眾黨為主席黃國昌。



陳乃瑜指出，民進黨2018新北市長候選人是前“行政院長”蘇貞昌（蘇系領導人）、2022年是現任“外交部長”林佳龍（“正國會”領導人），如今再由蘇巧慧接棒，民進黨確實一再派出具高知名度與政治熱度的強棒。而蘇巧慧熱情開朗、親切溫暖，擁有吸引選民的特質，也展現對城市治理的願景。但民進黨在新北最大的挑戰恐怕是地方組織整合。



陳乃瑜，出生於台北市，台灣大學新聞研究所碩士。現任新北市第九選舉區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）議員，曾任、三立新聞台主播、資深記者、節目執行製作、壹電視新聞台主播。



“藍營長期對基層組織、里鄰系統的掌握非常綿密，這是民進黨必須突破的瓶頸。”陳乃瑜向中評社說，即便藍白陣營尚未整合，民進黨仍需強化基層經營，主動向選民說明城市願景，讓選民從“想要什麼樣的未來”出發來做出選擇。



針對藍白最強民調人選可能是李四川，陳乃瑜認為，李四川先前針對女性的失言，例如“施政非靠穿著漂亮”等語，恐怕會被45%新北市女性議員嚴格檢驗。新北市需要具國際視野與長遠規劃的領導人，國民黨籍現任新北市長侯友宜市政過於保守，少做少錯，但也因此讓新北失去進步動能。

