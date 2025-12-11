南投長青大學結業式　許淑華釋利多拚連任

南投縣長許淑華出席“南投縣長青及婦女大學聯合結業典禮”。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月11日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天主持“南投縣第42期長青大學及第35期婦女大學”聯合結業典禮，特別宣布，縣府今年已將負債清償，財政無負擔，明年將投入補貼65歲以上長者健保費，“縣府幫長輩繳健保，減輕縣民負擔！”語畢獲得現場滿堂彩。許淑華明年將拚縣長連任，藉活動釋出利多，爭取長輩支持。



南投縣第42期長青大學及第35期婦女大學聯合結業典禮，11日在水里高級商工職業學校演藝廳舉行，許淑華親自主持結業式，頒發結業證書及感謝狀給600位學員。南投縣議員王秋淑、水里鄉長葉銘豐也到場，向參加活動的長輩表達祝賀。



許淑華表示，南投縣長青及婦女大學，每年學員約3000人，顯見13鄉鎮市長者和婦女都非常好學，個個才華洋溢。課程安排包括運動保健或學習新才藝，讓長輩能多多走出戶外，除了促進身體健康，也能拓展人際關係交流及打開視界，為生活帶來別開生面的新氣象；長輩們也可以發揮終身學習理念，從自身健康做起，進而達到社會參與及回饋地方的目標，讓社區更有動能。



許淑華表示，終身學習是縣府強調的施政方針，南投縣13鄉鎮市從老到幼樂在學習，累積出豐沛學習能量，南投縣更因此榮獲“教育部”認證成為全台第一個“學習型城市”認證。