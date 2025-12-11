重啟核電時程部會各說各話　陳明真：未討論

“核安會”主委陳明真接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）針對核電重啟時程，中國國民黨籍“立委”萬美玲今日在“立法院”教育及文化委員會質詢時指出，“行政院長”卓榮泰曾表示安全檢查需三年半，但“經濟部長”龔明鑫卻喊出一年半即可完成、力拚2028年重啟；對此，核能安全委員會主任委員陳明真答詢時坦言，對於“經濟部”提出的時間表“還沒有做過評估”，且“經濟部”在喊話前“並沒有找核安會討論”。



“立法院”教育及文化委員會11日邀核能安全委員會主任委員陳明真列席報告業務概況，並備質詢。



“經濟部”日前核定台電提出的核電廠現況評估報告，認為核二、核三廠具備再運轉可行性，並計劃於明年三月提出重啟申請，使得主管機關“核安會”的審查量能與時程規劃成為關注焦點。



萬美玲質詢時指出，卓榮泰五月時曾公開說明，核電廠安檢程序起碼需要三年半至五年，但龔明鑫近期卻樂觀預估，參照國際經驗僅需一年到一年半。面對兩位上級長官說法相差兩年，萬美玲詢問“核安會”“到底誰講的是對的？”陳明真回應表示，審查時程涉及台電資料準備完整度、問題回覆速度以及現場設備更換需求等多重變數，目前“核安會”尚未針對重啟時程進行具體評估。當萬美玲追問“經濟部”拋出2028年重啟目標前，是否曾與“核安會”溝通可行性，陳明真坦承“沒有”，證實“核安會”作為審查機關，對於“經濟部”的時程規劃並不知情。