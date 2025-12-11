藍委轟閒置核四暴殄天物　官員低調回應

藍委柯志恩。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）針對核能安全委員會的監管能力與內部管理，中國國民黨籍“立委”萬美玲、謝龍介與柯志恩今日在“立法院”教育及文化委員會輪番砲轟。萬美玲揭露“核安會”轄下的國家原子能科技研究院（國原院）發生重大漏油隱匿案，導致全民需買單近新台幣八千萬元整治費；謝龍介則痛批政府將設備完好的核四廠閒置是“暴殄天物”；柯志恩更直指“核安會”對台電毫無約束力，面對核廢料貯存爭議宛如“無牙老虎”。



11日，“立法院”教育及文化委員會邀核能安全委員會主任委員陳明真列席報告業務概況，並備質詢。



萬美玲在質詢時揭露，國原院去年底發生輸油管破裂，多達2.4萬公升柴油流入農田灌溉系統，洩漏量相當於一整輛油罐車，但國原院竟渾然不知，直到桃園市環保局通知才發現。萬美玲痛批國原院“後知後覺”，且後續土壤與水源的整治費用高達近八千萬元，全數由公務預算支出，等同是讓“全民買單你的錯誤”。



對此，國原院院長高梓木答詢時坦承疏失，解釋漏油主因是地下暗管接頭鬆脫，加上液位監測未落實才導致長時間洩漏。高梓木表示，事發後已懲處相關主管，並全面加裝液位偵測器與監視器，承諾未來只要數值異常就會立即通報，並會在十日內提交檢討報告。