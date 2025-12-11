苗栗抗日南庄事件紀念碑啟用　還原歷史

南庄事件紀念碑11日舉行啟用典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月11日電（記者 盧誠輝）苗栗知名抗日“南庄事件”紀念碑11日舉行啟用典禮，無黨籍苗栗縣長鍾東錦表示，他本身就是苗栗南庄人，從小聽過許多有關南庄事件的故事，希望藉由這次南庄事件紀念碑的啟用，能讓大家記取歷史教訓，藉由還原歷史來避免種族衝突與促進族群融合。



南庄事件紀念碑11日舉行啟用典禮，包括鍾東錦、“文化部”文化資產局局長為陳濟民、“客委會副主委”邱星崴等人都到場出席。



南庄事件發生在1902年，起因是日本人和台灣原住民為了爭奪樟腦製造權，而發生長達近5個月的抗日事件，最後共造成數十人慘遭日警誘殺而告終。南庄事件直到發生100年後，才有學者開始進行田野調查研究，也終於還原整起事件的原貌。



鍾東錦表示，他本身就是苗栗南庄人，從小聽過許多有關“南庄事件”的故事，而身為南庄後代子孫，把歷史還原也是他的責任。過去他擔任苗栗縣議會議長的時候，每年都會到在南庄事件中遭日警誘殺的南庄國中萬善爺義塚現址去慰靈，因為這段歷史對南庄格外重要。



鍾東錦指出，苗栗縣政府近年積極推動南庄的文化觀光，文化固然重要，但歷史也很重要，就像大家到海外去玩，不管到了哪裡，都很喜歡去參觀各地的歷史遺跡或名人的故居一樣。希望藉由這次南庄事件紀念碑的啟用，能讓大家記取歷史教訓，藉由還原歷史來避免種族衝突與促進族群融合。



苗栗縣政府文化“觀光局”表示，南庄事件史蹟紀念碑設置計劃歷時3年期間，經過多次協調會與公聽會凝聚共識，以煉製樟腦之腦灶造型進行紀念碑設計，並邀請長年研究南庄事件的政治大學名譽教授林修澈撰寫中文碑文，另由苗栗縣南庄事件史蹟保存與再生協會邀請賽夏族、泰雅族代表，以賽夏語、泰雅語分別撰寫族語碑文，以不同族群語言並陳方式呈現多元史觀。