綠猛攻藍助理費修法　黃國昌提這案批雙標

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”陳玉珍等人提案修法推動助理費除罪化，引發討論，更成為近日“立法院”藍綠政治攻防的焦點。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌雖未表態力挺藍軍的修法，但今天透過質詢，點出過去綠營在“國務機要費”除罪化修法程序強渡關山，對比今日助理費除罪化爭議，批評民進黨同為“除罪化”態度雙標。



“立法院”司法及法制委員會今日由民進黨召委莊瑞雄排案，邀請相關部會就“八百萬助理費變成小金庫，‘立法院’組織法恐成自肥法案？”進行專題報告並備詢，及審查委員許智傑等23人擬具“立法院”公費助理任用法草案”案。



黃國昌質詢時先回顧說，透過法律修法為個案解套或免除刑事責任，在台灣憲政史上最有名的是2013年5月31日《會計法》修正，那次修正在院會沒有經過任何討論，四個黨團黨鞭在議場後方小會議簽了協商結論，通過後引發軒然大波，導致當時的馬英九、民進黨主席蘇貞昌出面道歉，“行政院長”江宜樺也提出覆議，在不邀請“閣揆”報告下直接通過覆議推翻原決議。



他提到，這次有關於“國會”助理費法制化，開始出現制度化是否在幫個案解套質疑，當然有討論必要，“公費公用”是沒有辦法退的底線。如果跟自己職權相關，在下一屆才適用是憲政上合宜作為。



但黃國昌質疑，自己在2020年離開“立院”，最關心的是“國務機要費”除罪化，當時眼睜睜看著“立院”2022年為個案修法，如今“法務部”報告寫得擲地有聲，當時卻是噤若寒蟬。