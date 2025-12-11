台官員稱小紅書兩岸直通　資料會回傳大陸

馬士元接受廣播節目專訪，談限制小紅書一事。（截自“POP撞新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北12月11日電／台“內政部”日前以大陸社群平台“小紅書”涉詐1706件、財損逾2億元為由，進行網際網路停止解析及限制存取1年。“內政部次長”馬士元今天表示，小紅書是唯一一個兩岸直通、完全直航的APP，這就是一條高速公路，台灣使用者所有的資料都回傳中國，在台灣看不到任何小紅書的後台資訊。



針對台官方封鎖在台有300萬用戶的小紅書一年，馬士元11日上午接受廣播節目“POP撞新聞”專訪表示，兩岸APP使用的生態不一樣，中國大陸民眾只能用微信，台灣這邊叫WeChat，它是不同版本；又或是對岸用抖音，台灣叫TikTok，這也是不同的版本，唯一一個兩岸直通、完全直航的就是小紅書，它在中國可以用，在台灣也可以用，這就是一條高速公路，台灣使用者所有的資料都是回傳到中國，在台灣看不到任何小紅書的後台資訊。



馬士元稱，小紅書上面很多資訊對民眾來講是生活資訊，看似無害、非常豐富，可是這個平台在設計時，一直在把個人手機裡面所有的資料撈回去，不只看手機下載多少APP，就連金融卡帳號、信用卡帳號，跟其他社群軟體的互動資料全都撈，因小紅書有一個很大的伺服器在中國，所以很可能有一天，小紅書用戶會出現數位分身，幫用戶做一些不知道的事情，例如幫用戶購物。



馬士元說，“我把小紅書標定為是一個具有跟蹤、騷擾、過度蒐集資料的軟體。”尤其現在很多青少年在用，一旦青少年打開視訊，可能回傳影像、側拍或側聽，甚至連結手機相簿、資料庫、使用歷程，它都能讀取權限，所以小紅書是一個綜合性的問題，詐騙只是其中一部分。



馬士元稱，當初刑事警察局跟“國安局”合作進行檢測時，監測裝了小紅書APP手機的行動，發現這部手機不斷的在上傳資料到中國的伺服器，所以小紅書“只是看起來風平浪靜，篩選出歲月靜好的資訊給我們，但背後擔心的問題是存在的。”