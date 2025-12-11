藍委：台應思考避戰　不是一直向美軍購

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月11日電（記者 張嘉文、黃偕華）《紐約時報》引述美國戰爭部“優勢簡報”（Overmatch Brief）示警，美國現在已無法像以前在太平洋地區的主導地位，能確保捍衛台灣。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇表示，之前美國戰爭部長也直接對外說，他們不會為任何一個國家來出兵打仗，所以美方態度也非常明確了。



藍委賴士葆指出，美國放出這些訊息有一個目的，就是要軟化中美之間的關係，促成明年4月美中峰會的成形。就連AIT也說台灣除了備戰，也要來跟大陸對話，美國也不希望這裡發生戰事。連美國的媒體，都開始對中國大陸示弱。台灣有什麼條件，要不斷的去挑釁？



針對AIT處長谷立言先前對媒體說，在美國看來，理想中的終局或是針對兩岸緊張與問題的解方，應該是由兩岸雙方透過對話。賴士葆也表示，台灣除了備戰之外，兩岸能夠對話才是台海和平很重要的關鍵，美國也不希望這裡發生戰事。



王鴻薇說，對我們來說，應該思考台海之間如何避免發生戰爭，或者是如果真的發生戰爭，要怎樣保護台灣人的性命，這些都要有更長遠的深思，而不是像現在一直不停花錢去向美方軍購，一味依賴美國。看到烏克蘭現在的例子，她認為值得警惕。



美國最新“國家安全”戰略（NSS）雖強調以嚇阻防止台海衝突，但是《紐約時報》引述美國戰爭部“優勢簡報”（Overmatch Brief）示警，20年前美國在太平洋地區的主導地位能確保捍衛台灣，但今非昔比，解放軍現擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前，就摧毀這些武器。美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，多次兵推結果都是美國戰敗。

