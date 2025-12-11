徐巧芯諷苗博雅“搶救雷恩大兵”看太多

藍委徐巧芯受訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月11日電（記者 黃偕華）針對社會民主黨籍台北市議員苗博雅“開戰可照常上班上課”說法，中國國民黨籍“立法委員”徐巧芯今天提出猛烈批評，不但認為這是在浪漫化戰爭，也說如果要討論戰爭，要把各方面都按照事實的邏輯分析清楚，而不是用幻想的方式，去給予民眾網友錯誤的資訊，還沾沾自喜到現在都不承認戰爭會有危險。認為苗“搶救雷恩大兵電影看太多”。



苗博雅以812金門砲戰為例指出，當時台灣本島依樣是維持社會運作。徐巧芯則指出，在1958年823砲戰的時候，傳統的火炮可以打擊到的位置小於50公里。與現代的飛彈可以打擊到的位置完全不同；如短程飛彈可以達到600到800公里左右；中程飛彈以超高音速打到1500公里到2500公里；中遠程的飛彈距離到達4000公里；洲際飛彈ICBM是8000公里到14000公里。她說，怎麼會有人傻到拿823砲戰跟現在去做對比？



苗博雅還說烏克蘭沒有被佔領的地區，孩子們都還在上學，該上班的還是在上班，該開的店都還是照開。



烏克蘭國土約60萬平方公里，台灣約3.6萬平方公里，烏克蘭大約是台灣的16到17倍左右。徐巧芯表示，台灣的縱深、面積遠小於烏克蘭，人口居住的密集程度也更高。此外，全台灣的西半部也是主要的天然氣儲存槽跟發電廠；如果中國大陸透過精準的導彈，攻擊台灣的基礎設施，可能全台斷水、斷電，同時火災不斷。