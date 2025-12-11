綠委提陸四代核電廠　陳明真證實確實可行

陳明真接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）民進黨籍“立委”陳秀寳今日在“立法院”教育及文化委員會質詢時，引用新竹清華大學教授說法，指出中國大陸已有一座第四代反應爐正在運轉，能將用過的核燃料棒回收再利用達95%，反觀美國技術恐需十年才能商轉。陳秀寳當場以此詢問“核安會”主委陳明真“這說法可信嗎？”；陳明真答詢時並未否認，證實該技術在理論上確實可行，且日本目前也採取類似作法。



核電廠產生的“高階核廢料（用過燃料棒）”處置問題，始終是核能發電能否永續的最大爭議。近期學界提出第四代反應爐（快中子反應器）概念，主張能將現有反應爐燃燒後剩餘95%的鈾燃料再次回收使用，僅剩極少部分需最終處置，被視為解決核廢料僵局的潛在解方。



陳秀寳在質詢中指出，依據學者觀察，中國大陸在第四代反應爐的發展上似乎已取得領先，甚至已有機組在運轉中。她以此數據多次追問陳明真，“核安會”是否掌握相關情資，以及“核廢料95%可回收”的說法是否正確。面對執政黨“立委”引用對岸技術數據，陳明真態度平穩，證實這在學理上是正確的觀念，且不只中國大陸，日本也正在進行相關的燃料再處理工作，這確實是國際核能發展的趨勢之一。

