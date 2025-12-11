謝寒冰酸苗博雅　金馬絕對比本島安全

謝寒冰。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北12月11日電／社會民主黨籍台北市議員苗博雅日前表示，烏俄戰爭期間，烏克蘭部分地區民眾仍可正常上班課，若台灣發生戰事，“如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的”。資深媒體人謝寒冰表示，金門、馬祖與大陸關係較好，彼此也有許多親友，金馬對大陸較無威脅性，絕對比台灣本島更安全。



針對苗博雅在社交平台回應若台灣被佔領，自己不會投降，“絕對是第一批被抓甚至被殺的”。謝寒冰10日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，苗沒有這麼偉大啦，“第一批抓你，你誰啊，人家根本不知道你是誰好不好”。



“重點一直在於台灣（土地）有多大，台灣衹有三萬六千平方公里”，謝寒冰也反問，試問如果開戰要躲哪裡，當然苗說的是金馬發生戰爭，台灣可以無事，以為這樣的邏輯就無懈可擊，但苗怎麼會認為大陸是打金、馬而非台灣，不可能的，“老實講現在金、馬絕對比台灣安全。”



謝寒冰也進一步解釋，金、馬那邊與大陸關係較好，彼此也有許多親友，“大陸為什麼要打金馬？金馬現在對大陸有什麼威脅性？我們在金馬那邊還剩多少駐軍啊？”所以大陸要打當然是要打台澎，不可能是打金馬。



而中國國民黨籍“立委”陳玉珍指出，現今武器早已能直接越洋打到台灣，正常有邏輯的人都知道攻打金門是浪費時間，苗根本就在誤導人民的戰略判斷。



郭正亮也指出，金門現在駐軍衹有3000名，“老共打金門幹嘛？而且就算打金門，也還是會拿下台灣啊”，所以戰略上大陸絕不可能打金門，且打金門的話，也會讓美國發動制裁，直言打金門根本是不可能的事。