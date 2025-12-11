綠委提核安問題　要求官員配合小橘書宣導

陳明真（右）。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）配合“國防部”近期發行俗稱“小橘書”的《台灣安全指引》並推動全社會防衛韌性，民主進步黨籍“立委”吳沛憶與陳秀寳今日在“立法院”教育及文化委員會質詢時，引用烏俄戰爭中核電廠遭無人機攻擊及斷電的實例，要求“核安會”不能置身事外，應將核能安全納入民防教育及邊境管制體系。對此，“核安會”主委陳明真答詢時證實，台電已訂有“面臨軍事威脅下確保核安準備與應變計劃”，並承諾將在預算審查前，針對社會溝通不足的部分，提出具體的防災教育落實方案。



11日，“立法院”教育及文化委員會邀核能安全委員會主任委員陳明真列席報告業務概況，並備質詢。



面對“行政院”近期對核電重啟持開放態度，有關核電廠的“戰時風險”與“防災韌性”。綠委陳秀寳指出，烏克蘭札波羅熱核電廠因戰爭導致電力系統受損，若冷卻系統失效恐引發核災。她質問若戰火導致境外核災，台灣是否有針對輻射污染區域的進口商品進行管制？陳明真回應，雖然該電廠距離台灣較遠，不會有立即性影響，但食藥署已建立邊境輻射檢測機制；陳秀寳則強調，“核安會”作為專業機關，應主動提供技術支援，而非僅是被動等待“衛福部”處理。

