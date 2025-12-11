抗日南庄事件始末　學者還原日軍誘殺原住民

長年研究南庄事件的政治大學名譽教授林修澈。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月11日電（記者 盧誠輝）苗栗知名抗日“南庄事件”紀念碑11日舉行啟用典禮，長年研究南庄事件的政治大學名譽教授林修澈還原始末表示，南庄事件發生在1902年，至今已123年，雖然最後整起事件以日軍誘殺原民住收場，但對台灣樟腦製造權後來的發展卻產生相當深遠的影響。



林修澈指出，樟腦在19世紀到20世紀間是列強爭奪的物質，當時世界一半以上產量都在台灣。而樟腦也佔台灣20世紀最初10年財政收入的5分之1。為爭奪台灣樟腦經營權，清朝政府與英國在1868年曾打過一場樟腦戰爭。當時新竹廳（現竹苗一帶）是台灣樟腦製造的重要聚集地，原本原住民跟閩南人、客家人為了樟腦製造權就經常發生糾紛。



林修澈提到，1895年日本統治台灣後，日本軍隊由北往南走，為了樟腦製造權在苗栗南庄與台灣原住民泰雅族和賽夏族發生激烈的爭奪衝突。而南庄事件是在1902年7月8日爆發，台灣原住民共數百人在南庄和日警爆發激烈衝突，後來日軍發動砲擊鎮壓，雙方開始展開和談。



他說，當時日本政府以假藉和解為名，在1902年11月17日舉辦歸順儀式，但卻暗中擊殺前往歸順的台灣原住民人，共造成30多人死亡。後來當地人將受難者遺骸葬在南庄國中司令台後方的萬善爺義塚現址。



林修澈表示，南庄事件後，日本政府廢除相關樟腦製造業者的專利權，並承認凡是在普通行政區域內有納稅事實的土地，不論是本島人或原住民人，均公平給予業主權。