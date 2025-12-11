AIT促台增軍費支出　劉燈鐘：美加速窮台

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 資料照） 中評社台中12月12日電（記者 方敬為）美國在台協會（AIT）處長谷立言10日公開表態，支持台灣增加軍費。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，AIT此時表態，除了是向在野黨施壓放行預算，背後目的則是設法加速“窮台”策略，試圖在國際局勢變動前，加強力道全面榨取台灣的“可利用價值”。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



賴清德日前拋出“2027年北京攻台”時間表，並宣布編列新台幣1.25兆元軍事特別預算因應，近期在“立法院”引發朝野攻防。美國在台協會（AIT）處長谷立言10日透過媒體專訪表態，“支持台灣增加軍費，以改善兩岸軍力失衡”。引發外界關注。



針對AIT支持台官方擴大軍費支出，劉燈鐘表示，美國當前的對台政策充滿了急迫感與交易性質，這與美國總統特朗普奉行的大國主義外交及現實主義路線息息相關。從特朗普過去處理中日對立、俄烏戰爭的手法即可看出，其外交決策往往將盟友視為可交易的籌碼。



他指出，特別是隨著中美關係出現緩和跡象，特朗普預計將於明年4月訪問中國大陸，屆時台灣極可能成為中美大國博弈談判桌上的重要籌碼。因此，美方必須在此之前盡量壓榨台灣的資源，將台灣的剩餘價值轉化為美國的國家利益，這也是為何美方近期動作頻頻的主因。



這種“榨取”並不僅止於軍購經費的擴增。劉燈鐘觀察，美國一方面要求台灣大幅增加“國防”預算，另一方面則持續要求台灣的半導體產業赴美投資設廠，甚至要求協助訓練美方人才。從高額的軍費支出到關鍵高科技產業的技術轉移，這種“從錢到人、從硬體到軟體”的雙重掏空，無疑是將台灣的經濟底氣與產業優勢逐步抽乾。

