全台首座加氫站高雄啟用　獲利待考驗

台灣中油楠梓加氫站11日正式啟用，圖為站內的加氫機系統。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月11日電（記者 蔣繼平）淨零碳排是世界趨勢，台灣也以2050淨零排放為目標。全台首座加氫站11日在高雄楠梓落成啟用，展現台灣推動氫能應用、減碳的決心。但建置加氫站造價不斐，能否實現商業利益，台灣中油公司受訪時強調先一步一步走穩，提高接受度是關鍵。



據瞭解，一座加氫站的建置成本大約需要新台幣1億元，是一般加油站2千萬元的5倍，能否獲利有待考驗。這座加氫站1天可為7輛大巴加氫，可同時滿足700bar（壓力單位）及350bar氫燃料電池車的需求。



台灣中油與聯華林德氣體公司11日在高雄市舉辦“台灣中油楠梓加氫站與聯華林德樹穀示範性加氫站聯合啟用”活動，地點位於高楠公路的楠梓加油站旁空地，也是全台首座加氫示範站。會後有導覽加氫站設施，現場也有展示各式加氫電能車。



記者會活動有台灣中油公司董事長方振仁、聯華林德氣體公司董事長歐文（Peter Owen）、“經濟部”主任秘書莊銘池、高雄市副市長羅達生、綠委林岱樺等產官學界出席，會場湧進2百多人。



淨零碳排（Net Zero）是未來趨勢，台灣也訂出2050淨零排放目標，氫能交通是未來邁向淨零的重要布局。目前全球已有逾1千座加氫站運行，聯華林德氣體公司參與其中2百座加氫站的建置。目前韓國、日本分別建置約200座與160座的加氫站。



聯華林德氣體公司董事長歐文致詞表示，邁向淨零刻不容緩，而氫是不可或缺的要角，因此基於聯華林德在工業氣體數十年的深耕，從氫氣生產延展到能源技術與服務，目標為台灣拓展氫能應用、深化氫能生態系，實踐節能永續。