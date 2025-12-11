全台首座加氫站啟用　現場展示氫能車

中油楠梓加氫站11日正式啟用，並展示一輛氫能聯結車頭，這輛“氫燃料電池重型卡車”側蓋打開有6個儲氫設備。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月11日電（記者 蔣繼平）淨零碳排是世界趨勢，台灣也以2050淨零排放為目標。全台首座加氫站11日在高雄楠梓落成啟用，現場也辦了小型的氫能車展，聯結車頭、巴士任你看。由於加氫與加油一樣快，比起純電車，效率上更適合長途運輸，車上搭載儲氫設備也很特別。



台灣中油與聯華林德氣體公司11日在高雄市舉辦“台灣中油楠梓加氫站與聯華林德樹谷示範性加氫站聯合啟用”，現場也有展示各式加氫電能車，以氫能聯結車頭、氫能巴士兩種車款為主。



氫能車是電動車的一種，沒有引擎，並使用氫當作燃料，透過燃料電池產電來驅動馬達前進。以現場展示的“氫燃料電池重型卡車”來說，加氫時間10到15分鐘，續航里程約500公里，車重與載重，以及補充燃料效率，優於純電動車。



目前加氫站有兩種規格，一種是大型車輛需要350bar（壓力單位），小型車則是700 bar，小型車因氫氣可儲存的空間小，在有限的儲氫罐需要儲存較多的氫氣，因此需要較高壓力。而加氫槍就有350bar、700bar兩種規格，操作與一般加油時雷同。