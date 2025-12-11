卓榮泰今取消行程引發聯想

鄭麗君代理主持“行政院”院會。（照片：“行政院”提供） 中評社台北12月11日電／“行政院”11日舉行院會，院長卓榮泰未露面，由副院長鄭麗君代理主持。被問到卓榮泰為何缺席，“行政院”發言人李慧芝先再三強調另有要公。卓榮泰下午兩場公開行程，稍早也宣布取消。“行政院”補充，卓榮泰今天“燒聲”（聲音沙啞），所以未出席。



台媒報導，根據台軍情監偵系統監控大陸動態顯示，大陸解放軍一早即以數波兵力進入台西南空域及東南空域，其數量超越10日的8架次，因此參謀總長梅家樹即立刻進入衡山指揮所，嚴密監控大陸動態。卓榮泰今天取消公開行程受到矚目。



針對卓榮泰上午缺席“行政院會”，媒體追問，過去是否有院長未主持院會的前例？卓榮泰今天一早是否有主持“行政院”的晨會？李慧芝說明，依照行政會議議事規則，院長有事不能主持院會時，就由副院長代理，過去前院長毛治國也有請假紀錄。



但是對於李慧芝舉例毛治國時期曾因請辭而未主持過，與今天狀況似乎有所差別，卓榮泰是否是憲政史上首次院長未主持院會。李慧芝表示，將再查閱“行政院”史來進行答覆。



李慧芝會後補充，卓榮泰因沙啞，僅聽取不需要說話的報告。



“行政院”新聞傳播處稍早通知，卓榮泰原訂今天下午1點出席“第37屆台北國際建築建材暨產品展”開幕典禮和下午2點出席“2025年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮”行程全都取消。