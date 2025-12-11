柯文哲批法庭直播變錄影“司法院”帶頭違法

柯文哲表示，遲到的正義不是正義，半套的錄影不能還原司法真相。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北12月11日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，柯在開庭前聲請法庭全程直播，但承審合議庭裁定，在全案審結宣判後5日內，將言詞辯論及裁判宣示全部錄音錄影上網公開播放，柯不服提出抗告。台北地方法院11日開庭，審判長江俊彥認為這是司法首例、一審法庭公播事宜，花了1個多小時與檢辯討論。



隨後，柯文哲在臉書發文痛批，“司法院”不該利用訂定執行辦法的空間，濫行解釋、限縮直播範圍，這不僅不當，亦是違法。遲到的正義不是正義，半套的錄影不能還原司法真相。



柯文哲說，今天開庭，花了很長的時間討論法庭直播細節，一開始法官表示：其他被告還沒提出抗告，若等全部的人逐一確認完，一定也是整個庭都審理完之後了。而審判長認為“依照‘司法院’的子法，設計上就是事後播放，且從立法脈絡來看，也沒有問題。



柯文哲表示，這段話，實難認同，立法文字既是“法庭直播”，當然就是要求“同步播放”，“司法院”卻在訂定子法的時候，完全曲解了立法原意，把法庭直播變成法庭紀錄片，也就是子法悖離母法，做了反向定義。



柯文哲指出，甚至，連可以錄影播放的範圍都嚴重被限縮。依照子法，審判長認為可公開播送的範圍是“不包含被告的最後陳述”，這等於是再一次剝奪遭到檢媒集體霸凌羞辱、未審先判超過一年的我們，希望藉由公開直播，向社會大眾完整陳述、捍衛清白的權利。



柯文哲強調，法院組織法的法條既寫明“言詞辯論”，“司法院”就不該利用訂定執行辦法的空間，濫行解釋、毫無理由的逾越了母法的要求限縮直播範圍，這不僅不當，亦是違法。



柯文哲表示，“司法院”帶頭違法，是可以被人民允許的嗎？清白與程序正義，我們都要持續爭取。