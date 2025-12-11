陳佩琪嘆這年風聲鶴唳　嗆問賴升官得幹這事

針對京華城案11日起辯論，柯文哲太太陳佩琪在臉書發表看法。(照:陳佩琪臉書) 中評社台北12月11日電／台北地方法院今天開庭審理京華城等案。被告、民眾黨前主席柯文哲在出庭前發表談話，批評司法成當選者的統治工具、希望法庭直播卻變成事後紀錄片等。柯文哲太太陳佩琪則發文感嘆這一年他們被說成“貪污犯”，怒嗆賴清德“你說你都沒介入司法？台灣司法為什麼這麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？”



陳佩琪今天在臉書發文表示，最近和一些先生過去的幕僚和朋友們聊天，他們講到去年底那段時間感受到的氛圍，的確是風聲鶴唳，看似和柯文哲有關的人都會被傳去問、都會被抓去關。



陳佩琪指出，有位朋友說他自己曾在市府工作過一段時間，去年9到12月間，看到李文宗莫名其妙被押進去的例子，導致他每天去看信箱看是否有傳票飛過來，他小孩每次看他衝出去找信箱，就很緊張的問：“ 爸爸，你是不是要被抓去關了？”那種感受，實在不勝唏噓，至今想到仍心有戚戚。



陳佩琪說，這一年我們被說成了“貪污犯”，所謂“偵查不公開”應該是檢察官要遵守的，結果反倒是我們民眾黨和家屬們被恐嚇到瑟瑟發抖、什麼話都不敢說，也導致我們聲譽被打趴了，讓這些人什麼話都敢掰、什麼人都敢傳，不該流出去的筆錄和先生的手寫手稿和出入境管理局的監視畫面，都可以大喇喇流出去給黨媒刊登，至今仍無人追究！



陳佩琪提到，今天看到先生自信地說出了內心話：“司法不可以勾結媒體，淪為政治打手、變成迫害人民的工具”，“直播淪為事後紀錄片，你們到底在怕什麼？”，“你們到底有什麼不敢讓人家知道的？”



陳佩琪質問，賴清德說都沒介入司法？ 台灣司法為什麼這麼脆弱？他底下為什麼都養這種人？想要在他的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？