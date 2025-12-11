蔣萬安證實雙城論壇27、28日　盼順利登場

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月11日電（記者 張穎齊）傳出將在上海舉辦的台北、上海雙城論壇，確定於27、28日舉行。中國國民黨籍台北市長蔣萬安11日表示，原則是這個時間點區間，也仍在與上海方確認細節，期盼能順利登場，一切都會依照規定程序辦理，市府也會與“中央”相關“部會”保持溝通。



蔣萬安、國民黨籍台北市副市長林奕華11日下午赴台北市議會總質詢備詢前受訪。蔣萬安做上述陳述。



林奕華則表示，論壇相關細節目前尚無法透露，包括具體時間仍待最後確認，台北市政府與上海方持續協調，但時間部分還需陸委會回函。



國民黨籍台北市議員鍾小平於議會質詢，問這次論壇為何順利？難道是民進黨請君入甕？活動是否為這2天1夜？



蔣萬安答詢，他前年赴上海、去年接待上海市副市長華源代表團，雙城論壇已行之有年、邁入第15屆，始終以城市治理為主軸。這次一樣依照慣例及陸委會規定程序審查，凡涉兩岸往來均依法進行，並會在論壇後向議會報告成果。



他強調，市府舉辦論壇的原則是“對等、尊嚴、善意、互惠”，雙城論壇時間確實因議會預算會期審查而調整，希望在不影響議會運作下，找到雙方都能配合的時段舉行。



蔣萬安指出，今年論壇議程將延續過去成果，持續推進“科技創新合作”與“水治理”經驗交流，並規劃強化“教育培訓”及“城市永續發展”議題。他特別提到，上次論壇曾談及動物園小熊貓物種交換繁殖計劃，也會持續跟進這部分的合作進展。