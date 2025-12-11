裝修公司得標炸藥採購　馬文君曝量身打造

藍委馬文君表示，RDX海掃更炸藥標案是為福麥公司量身打造。（照片：馬文君提供） 中評社台北12月11日電／台軍方一項“RDX海掃更”炸藥標案，由民間福麥國際室內裝修公司得標，引發外界質疑。台“國防部長”顧立雄11日表示，只要有代理商能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經查屬實就能進口。中國國民黨籍“立委”馬文君11日表示，據她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司“量身打造”，甚至有後續將近新台幣9億元的開口合約。



馬文君說，關於室內裝修公司竟取得“國防部”5億多元炸藥標案一事，顧立雄說該廠商“有代理能力可以投標”，又說是因為台灣“沒有產能”，這是錯誤的。軍方使用的RDX過去都由軍備局自己生產，這回因為製彈量增加，產能不足才首次外購。而據她接到的爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購。



馬文君表示，問題來了，首次外購也應該要根據採購法規，但“國防部”卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章。



第一，沒有爆藥許可；第二，沒有處置能力；第三，非軍品本業；第四，資本額不足標案10分之1；第五，首次投標。光是這五項，在正常情況下，這家公司根本不可能拿到這個標案，更離譜的是，這個標案竟然還有附加條件，後續將近9億元的開口合約。



馬文君指出，這代表這根本是“國防部”為這家公司量身打造，讓他取得獨家承接“國防部”RDX標案的資格，且不是5億多，是將近15億元。不用懷疑，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版，有藏鏡人躲在這家裝修公司的背後，搭上了印度的路子，再跟“國防部”內負責採購的人，聯手打通所有關節。顧立雄部長，這些，你都不知道嗎？你還要再自欺欺人嗎？