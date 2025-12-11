台灣推修法　女同志、單身女可合法生子

台推動修法，已婚女同性伴侶與未婚女性，將可合法生子，呼應同志訴求。（中評社 資料照） 中評社台北12月11日電／台“行政院”11日院會正式通過“衛福部”提出的《人工生殖法》修正草案，從醫療品質、子女權益到女性生育自主，都做出大幅更新。最受矚目的，是已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性，將可合法接受人工生殖服務。全案將送“立法院”審議。



“行政院會”今天通過人工生殖法修正草案，確定脫鉤代理孕母。但將受術適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性及女女同婚者皆可適用。而為避免人工生殖所生子女喪失婚生子女地位，草案明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶受術後撤銷。



對於草案確定脫鉤代理孕母制度，“衛福部長”石崇良出席“政院”會後記者會時表示，代理孕母因涉及第三人的健康權，包含懷孕生產風險、母嬰健康考量、社會倫理各方面仍有歧見，在沒有很高社會共識之前先脫鉤處理，但“衛福部”未來會持續就這個議題做社會對話、凝聚共識。



根據草案，未來人工生殖技術使用對象除不孕症夫妻外，新增設籍且長居台灣的未婚女性，以及已完成結婚登記的女同性配偶，但相同的重點都是受術者須能以自身子宮懷孕及分娩，包含不孕夫妻、女同性配偶至少一方擁有健康生殖細胞，未婚女性也須具有健康卵子，以及滿45歲婦女需先經檢查，確認無不適合懷孕或生產的疾病或生理狀況。



草案為維護人工生殖所生子女最佳利益，祭出評估制度、血緣認知權、法律定位等三項調整。



第一，增訂夫妻、女同性配偶或未婚女性在接受人工生殖前，應經“中央”主管機關指定的專業機構進行人工生殖子女利益評估。