裝修商炸藥標案可擴充　王鴻薇：最高拿14億

針對裝潢公司拿下軍方5.9億炸藥標案，藍委王鴻薇在臉書指出，後續擴充能到14.1億元。(照:王鴻薇臉書) 中評社台北12月11日電／中國國民黨籍“立委”王鴻薇10日指出“福麥國際室內裝修公司”以新台幣5.9億得標台灣軍方的海掃更（RDX）炸藥招標採購案，質疑是小吃店進口快篩劑翻版，“國防部長”顧立雄今天回應，具有從事國際貿易資格的代理商，只要能夠向原廠取得輸出許可證明提供火藥原物料，經查屬實就可履約。對此，藍委王鴻薇再度提出質疑，一家室內裝修公司承包軍方買炸藥標案，是不是人人都可以成為軍火商？人人都可以成為炸藥“國家隊”？



王鴻薇再度於臉書提出質疑，福麥公司從2021至2024年沒有進口一毛錢商品，衹有今年極少量不到50萬美元（新台幣1500萬元），卻一舉能拿下5.9億的進口炸藥標案。軍方說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就可以承包，但決標公告上的產地國別清清楚楚是“中華民國”，那需要什麼輸出許可？是不是有公告不實的問題？



王鴻薇再說，最扯的是海掃更案是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到2028年12月15日為止，金額高達8.2億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購，福麥公司未來最高可以拿得14.1億（5.9＋8.2）億元得標金。



王鴻薇進一步指出，怎麼可能軍火炸藥標案衹有室內裝修公司投標，是其他公司不敢來標，還是很多公司知道要指定給特定業者？無論如何該案充滿詭異，一家室內裝修公司承包“國防部”買炸藥標案，是不是人人都可以成為軍火商？人人都可以成為炸藥“國家隊”？