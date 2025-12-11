黃士修嗆苗博雅：維護殘破不堪的抗中保台

針對苗博雅提出戰爭正常上班論，核能流言終結者創辦人黃士修在臉書提出看法。（照：黃士修臉書） 中評社台北12月11日電/社會民主黨台北市議員苗博雅近日宣稱若爆發戰爭，台灣本島民眾仍可維持上班上課，引發關注。對此，核能流言終結者創辦人黃士修今天表示，苗博雅鼓吹“戰爭正常上班論”，被退役美軍狠狠打臉，一堆側翼還硬要上車，為什麼？因為，他們在維護一個殘破不堪的敘事：抗中保台。



黃士修11日在臉書發文評論時事，指出賴清德日前宣稱北京當局以2027年完成“武統台灣”為目標，然而事後卻修改貼文，改成“更以2027年完成‘武統台灣’的準備為目標”，多加了“的準備”3字。黃士修認為，其實賴清德根本無心挑釁對岸，“因為蔡英文要回來了！”



黃士修指出，2019年蔡英文競選連任時，炒作抗中保台，此咒如有神助，綠營人士無不朗朗上口。2022年，美國前眾議長佩洛西訪台，解放軍環台軍演，政客才驚覺玩過頭了，“保台變毀台，老百姓憂慮打仗，轉為反感。可民進黨已然退化，只能沿用舊招。”



黃士修接著表示，2025年的大罷免，初期主張藍白毀憲亂政，後期又指控藍白舔共賣台，卻被民眾看破手腳，落得大完封下場，“兩岸還沒地動山搖，倒是賴清德的基礎不牢了。中央廚房不出菜，側翼總要混飯吃，便開始自走亂咬。”



黃士修說，先有沈伯洋，後有苗博雅，開戰了，我OK，繼續賺流量，你先領，拿槍去前線。黃士修認為，他們想重新塑造一個，能夠“安全仇中”的舒適圈，猶如蔡英文時期那段美好的時光，“The Lord of the Rings: The Return of the King.你戴上權力的魔戒，卻無法駕馭。你給不了的，那個人會給。”