美無力保台　國民黨團嗆問軍購是在買心酸？

國民黨“立院”黨團召開記者會。左起，藍委徐巧芯、林沛祥及賴士葆。（照：國民黨團提供） 中評社台北12月11日電／紐約時報8日發表社論，揭露美國國防部機密文件“強者簡報”（Overmatch Brief）指出，今時不同往日，解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將那些武器摧毀。中國國民黨“立院”黨團今天召開記者會堅決主張，請賴清德到“國會”針對新台幣1.25兆元“國防”特別預算報告，告訴人民1.25兆元“國防”預算，到底買什麼武器？是否真正具備戰力保存能力？



國民黨團11日上午舉行“美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？”記者會，出席者包括黨團首席副書記長林沛祥、副書記長徐巧芯、“立委”賴士葆。



國民黨團強調，“強者簡報”不是假消息，也不是危言聳聽，而是一記嚴厲的“國安”警鐘，真正的“國家安全”，不能被口號壟斷，唯有面對真相、調整戰略、補強自身。台灣要安全，就必須自立自強，先進武器要買得到，也要運得到，更要軍工技術必須回到台灣，能夠生產得出來，台灣才有和平可能。同時國民黨團也認為，兩岸應立即恢復溝通，降低誤判風險；這不是投降，而是務實地保全台灣人民生命財產的安全。



林沛祥表示，根據紐約時報社論明確指出，美軍已無力保衛台灣，先進武器載運抵台灣之前，就可能遭到中共摧毀；甚至連美國最新空母艦福特號，都難在解放軍極音速武器攻擊下倖存。當美國國防部已經承認，20年前的美軍能保台，如今已經沒有把握。當美國高層坦言“每次兵推都輸”，這意味著台灣“國安”情勢，已經到了不能再靠口號、大內宣催眠人民的地步。但“賴政府”仍依然用“美台堅若磐石”、“國際挺台不變”的政治語言，掩蓋真正的風險。



林沛祥質疑，美國援台承諾高度不確定，“賴政府”是否還押注“美軍一定會來”？根據“強者簡報”都揭示美軍可能無法突破解放軍火力，“賴政府”口中的第一島鏈聯防，是否只是畫餅？政府的備案是什麼？其次，1.25兆元高額“國防”特別預算到底買了什麼？如果當購買先進武器來不了、運不到，甚至被解放軍摧毀，“賴政府”編列上兆元“國防”預算，到底有多少真正能用得上？



林沛祥表示，“賴政府”缺乏務實避戰策略，台灣不能綁在“單邊押寶”的危險上，美國強化軍事為了避免戰爭，但從蔡政府到“賴政府”，逐步切斷兩岸溝通管道、拒絕接觸，片面升高風險；真正的“國安”是“備戰而不求戰、避戰而不畏戰”，而不是單邊挑釁，讓台灣陷入戰爭風險。

