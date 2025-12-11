苗栗大湖草莓季登場　鍾東錦大推今年更好吃

苗栗縣長鍾東錦11日出席大湖草莓季開幕活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月11日電（記者 盧誠輝）一年一度的苗栗大湖草莓季11日舉行開幕儀式，無黨籍苗栗縣長鍾東錦表示，每年冬季一到，就會吸引大量遊客到大湖採草莓，草莓早已成為苗栗縣最具代表性的觀光與農特產亮點，尤其是今年的草莓品質更甚以往，他邀請全台遊客把握機會到苗栗大湖來品嚐新鮮草莓的滋味。



苗栗大湖草莓季11日舉行開幕儀式，包括鍾東錦、大湖鄉長黃惠琴、大湖地區農會理事長傅松琳、民進黨籍苗栗縣議員陳春暖、無黨籍苗栗縣議員楊恭林、苗栗農改場主任賴瑞聲、農糧署北區分署苗栗辦事處主任許宏德等人都到場出席。



鍾東錦指出，每年冬季一到，就會吸引大量遊客到大湖採草莓，尤其在“農業部”、改良場、農會、鄉公所和縣府多年的合力輔導，加上農友們多年用心經營草莓園，從品種改良、栽培技術、品牌行銷到產品多元化開發，草莓已經成為苗栗縣最具代表性的觀光與農特產亮點。



鍾東錦強調，今年的草莓品質因氣候適宜，品質更甚以往，果品碩大，鮮紅欲滴、香甜可口，歡迎全台遊客有空都能到苗栗大湖，除了採摘新鮮草莓，沿山線走有環境清幽的佛教聖地法雲寺、賞楓勝地馬拉邦山等景點，還可轉往水質清澈、可使肌膚滑潤舒爽的泰安溫泉，享受泡湯樂趣，非常適合安排全家同遊。



苗栗縣政府農業處表示，大湖鄉草莓栽培面積約375公頃，佔全台50%以上，草莓品質優異冠於全台，素有“草莓故鄉”美譽。大湖地區農會今年還推出草莓甘糀—芋香米、草莓牛奶冰淇淋、草莓Q果凍等草莓創新商品，讓遊客除了鮮採草莓嚐鮮外，還可以品嚐草莓創新商品的滋味。