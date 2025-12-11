路透：吳志中秘訪以色列　台官方不評論

台“外交部政務次長”吳志中。（中評社 資料照） 中評社台北12月11日電／《路透社》引述3位知情人士報導，台“外交部政務次長”吳志中近日曾對以色列進行沒有公開行程的訪問。此時正值台灣尋求和以色列在“國防”領域加強合作之際。對此，台“外交部”拒絕評論。



根據報導，台灣外交高層出訪諸如以色列等沒有“邦交”國家的情況罕見。儘管如此，台灣一直視以色列為重要民主夥伴，並在2023年10月哈馬斯（Hamas）襲擊以色列南部和隨後的加沙戰爭中予以力挺，互動持續提升。基於此事敏感，這些消息人士不願意具名。他們告訴路透社，吳志中近幾週曾經前往以色列，其中兩人表示，這項訪問發生於本月。



消息人士拒絕透露吳志中此行會見對象或討論內容，包括是否觸及賴清德於10月宣布、將會部分仿效以色列防空系統進行打造的多層次防空系統“台灣之盾”（T－Dome）。



台“外交部”在聲明中表示，“台灣與以色列共享自由和民主價值”，在諸如貿易、科技、文化等領域上，“將持續務實推動雙邊互利的交流和合作”，並且對更多“互利的合作形式”抱持歡迎態度。



以色列外交部沒有回應置評請求。



報導中說明，台灣之盾與以國多層防禦系統類似，但並非完全相同。以色列防空系統包含鐵穹、大衛投石器系統、箭式防禦系統和美製薩德系統。台版則設計為更有效率且整合度更高的“sensor—to—shooter”，以達成更高的命中率，整合現有系統如美國愛國者飛彈、台灣研發的天弓飛彈與防空砲。