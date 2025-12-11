台官方嗆聲不執行違法財劃法　速審總預算

台“行政院”發言人李慧芝。（“行政院”提供） 中評社台北12月11日電／“行政院”所提《財政收劃分法》覆議案遭藍白否決，“行政院”今天強硬表示，執行“立法院”11月14日通過再修惡版的財劃法將違反公共債務法，公務員不能違法，“行政院”也不能違法編列預算，因此希望“立法院”儘速審議共識度最高的“政院”版財劃法，以及通過“中央政府”總預算案，讓台灣發展跟公共建設持續接軌。



“立法院”近日否決“行政院”所提財劃法覆議案，也尚未將明年度政府總預算案交付委員會審查。對於後續施政衝擊，“行政院”發言人李慧芝上午在“行政院會”後記者會表示，執行11月14日再修正的惡版財劃法將違反公共債務法，公務員無法違法，因此“政院”也不能違法編列預算。



李慧芝指出，“行政院”是“憲政”機關，必須守護“憲政”體制，對於“立法院”公然違反“憲法”第70條，侵害“行政院”預算權，“行政院”無法接受也無法認同。



李慧芝強調，“行政院”跟“財政部”一定會依法行政，不會做違法“違憲”的事情，且“財政部長”莊翠雲昨天也說明，財劃法是財政基本法，“行政院”版財劃法修法也是共識度最高的版本，希望“立院”儘速審議。



談到總預算案尚未審議通過的衝擊，李慧芝說，整體新興計劃，包含明年起的4年新台幣1000億元治水預算也會受到影響，目前正持續盤整受衝擊的規劃。減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育宅、0歲到6歲“國家”養2.0等都是政策亮點，希望明年可以順利接續展開。



李慧芝提醒，總預算案送到“立法院”已經4個月，目前距離年度結算只剩下20天，希望“立法院”儘速審議，讓“國家”發展跟公共建設可以持續接軌。



媒體追問，是否考慮比照美國政府關門作法，反制在野黨。李慧芝說，美國政府跟台灣政府的制度不一樣，美國行政部門若未經過預算授權，無法支出預算，但台灣按照預算法，預算要是未在法定期限內完成審議，是可以動支前一年度的必要經費。



李慧芝重申，“立法院”必須盡速審議明年度的“中央政府”總預算案，以及院版財劃法修法草案，才能讓“國家”財政長治久安。



“立法院”會11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定“中央”對地方一般性補助款與計劃型補助款的權責，增訂“中央”對地方計劃型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值。各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。