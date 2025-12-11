童子賢：輝達晶片CP值若輸華為買家恐變心

和碩董事長童子賢。（中評社 資料照） 中評社台北12月11日電／美國總統特朗普允許輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片，其中25%營收將上繳美國，市場一度傳出台灣供應鏈恐須吸收25%成本，引發產業界議論。和碩董事長童子賢今天受訪表示，台廠如果有付費的話，都是代收代付的性質，畢竟代工廠商不是產品的擁有者。此舉勢必導致美系晶片成本上漲，反映在終端價格上，若中國大陸買家發現加價後的晶片CP值低於華為，可能轉向採購華為產品。



媒體報導，童子賢今天出席“玉山科技論壇－台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰”活動，會後接受媒體採訪被問及美中地緣政治對半導體產業的影響、全球製造業布局策略、金融支付工具風險等議題。



談到美國擬對輸往中國大陸的輝達晶片徵收25%費用，童子賢說，晶片製造一旦離開台積電的工廠，所有權即轉移給客戶，後續的封裝、組裝及運往海外過程，代工廠只是受委託者。



童子賢表示，如同ODM（設計代工）廠商替客戶安裝軟體僅收取服務費，不決定軟體價格與好壞，美國政府要徵收的25%費用，原則上由擁有產品的客戶端承擔，代工廠僅執行“代收代付”，不會因此影響台灣的競爭力。



童子賢指出，若對輝達或超微（AMD）的晶片額外徵收25%費用，成本勢必上漲，最終可能以加價形式反映在終端價格上。中國大陸買家會將加價後的美系晶片與華為晶片進行CP值（Cost－Performance Ratio，成本效益比）比較，若加價後導致美系晶片CP值低於華為，買家可能轉向採購華為產品。