徐巧芯：台灣若有事將有800萬難民

藍委徐巧芯。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月11日電／社民黨台北市議員苗博雅日前直播提及以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課，被質疑美化戰爭。中國國民黨“立院”黨團副書記長徐巧芯11日批，苗博雅說法是“浪漫化戰爭”，台灣有事則台灣人民有事。若以烏克蘭難民比例套用，台灣將有近800萬難民。



徐巧芯強調，如果要討論戰爭，就要把各方面的想定，都按照事實的邏輯分析清楚，而不是用幻想的方式，給予民眾錯誤的資訊還沾沾自喜，到現在還不承認。一旦台海爆發戰爭，整個“中華民國”都將成為戰場，所有人民都會受到衝擊。但苗博雅說戰爭來時仍可馬照跑、舞照跳，正常上班上學，是在美化戰爭，浪漫化戰爭，必須嚴厲譴責這樣的行為。



國民黨團11日召開“美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？”記者會。



藍委徐巧芯在記者會上表示，苗博雅將戰爭浪漫化，將現代戰爭用823砲戰相比擬，稱前線作戰，本島仍舊照常上班、上學。這種美化戰爭的行為，給予最嚴厲譴責。在全球反戰浪潮下，苗博雅的說法非常不合時宜，而且1958年的823砲戰，大陸衹有傳統火炮，現在的解放軍擁有短程、中程、洲際各類型導彈，射程從600公里到14000公里。怎麼會有民代傻到拿1958年的大陸軍力，跟現在解放軍軍力放在一起，認為是一樣的？



徐巧芯指出，台灣無論在地理位置、縱深、人口都與烏克蘭不同。烏克蘭是內陸國家，烏俄戰爭爆發後，有超過100萬難民湧向歐洲。台灣是海島型“國家”，包括人口密度、天然氣接收站、儲存槽都集中在西部。如果解放軍透過精準的導彈攻擊台灣的基礎關鍵設施，就可能斷水、斷電，甚至引發火災，這樣如何能夠正常的上班上課？



徐巧芯認為，“台灣有事，人民就有事”，把戰爭客觀事實、真相呈現給人民知道，這不叫做投降主義。避戰不等於投降，政府必須客觀的告訴人民，如果今天有戰爭，台灣會受到怎樣的災害，人民會受到什麼樣的傷害。徐巧芯說苗博雅又拿以色列硬拗，但她怎麼不說以色列男女都要服兵役？在街上都可以看到穿著軍裝背著步槍的男女軍人？以色列面對的威脅是伊朗、哈馬斯，軍力跟以色列差一大截。台灣面對是軍力世界排名前三名的大陸解放軍，能相提並論嗎？