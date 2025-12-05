中評鏡頭：南庄事件紀念碑揭原民抗日血淚史

南庄事件紀念碑11日舉行啟用典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月12日電（記者 盧誠輝）苗栗知名抗日“南庄事件”紀念碑11日舉行啟用典禮，除了還原1902年台灣原住民起義抗日的歷史外，也揭開百年前台各地原住民奮勇抗日的血淚史，儘管最後原住民起義抗日多以失敗收場，但這些可歌可泣的抗日事蹟，已在歷史上留下深刻的印記。



日本從1895年統治台灣之後，台灣各地原住民為了保衛家園、抵禦殖民統治，有長達逾35年的時間，發動超過數百起的武裝抗日行動，其中又以1902年賽夏族和泰雅族發動的南庄事件、1914年太魯閣族發動的太魯閣戰役、1915年布農族發動的18年游擊戰、1920年泰雅族發動的薩拉矛事件、1930年賽德克族發動的霧社事件等死傷最為慘烈。



根據日據時期派赴台灣擔任民政長官的後藤新平曾引述的日本官方資料統計，光是在1898年到1902年的4年間，台灣就有近1.2萬人慘遭日軍殺害，日本統治台灣前8年更造成逾3.2萬人被日軍殺害，已超過當時台灣總人口數的1%。



另外，根據1981年台北市文獻委員會副主任委員王國璠編著的“台灣抗日史”中記載，日據時期被日本屠殺的台灣人約有40萬人，其中多數發生在日本統治台灣的前25年，可見有這麼多台灣原住民在各地前仆後繼地發起武裝抗日行動。