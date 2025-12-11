柯文哲：賴把司法當政治工具比蔡英文還糟

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院今天繼續審理，柯文哲在傍晚6點20分左右步出北院，他表示，為了打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人，政治鬥爭不應變成這樣。柯猶豫了3秒憤恨地說，他還是忍不住要講，賴清德不要把司法當政治工具，你比蔡英文還糟糕！



台北地檢署以收賄、圖利、侵占、背信起訴柯文哲，求刑28年6月。台北地方法院11日開庭進行證據提示，預計將於15日進入正式言詞辯論。



柯文哲傍晚6點20分左右步出北院，他接受媒體訪問表示，今天是法官跟被告溝通，哪些證人的證詞具有證據能力，要在法庭上使用。今天提報3400項，審判長說台灣司法很脆弱，他向審判長說，那有沒有想過一般老百姓面對“國家”機器更脆弱？檢察官領政府薪水來辦我們是資源無限，3400項證據到現在超過一年，都還沒讀超過1千項，因為資料太過龐大。



柯文哲說，最後，法官問每個被告對這段偵訊的意見，所有的被告都否認犯罪，而彭振聲說自己是最慘的，家破人亡不想再講。這就是他最難過的地方，其實要對付的是柯文哲一個人，為什麼要傷害這麼多人？



柯文哲指出，這案子從檢察官聲請搜索票開始就是在騙票，當時開搜索票的理由，幾乎都沒有出現在起訴書，拿到搜索票後到處扣押手機、電腦，再從裡面找資料編故事，這不是押人取供，而是押人逼供！現在也用同樣的手法在對付民眾黨主席黃國昌，他也叫黃不要吹牛說什麼“D槽很滿”，越是這樣講，檢調就越有興趣找理由抄家、抄辦公室、抄協會。



柯文哲認為，台灣的司法終究要改革，好幾個被告都說因為這個案子被查到不想活了，時間久了，真相終究會慢慢出來。司法應是最後一道防線，它不可以變成政治工具，司法應當被人民信任，大罷免大失敗32比0，檢察官是最重要的因素，你們讓台灣人民對司法沒有信心。