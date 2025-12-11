李振豪：近半台人去過大陸　綠怕失去另一半

國民黨青年部副主任李振豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月12日電（記者 蔣繼平）民進黨政府宣布封禁中國大陸APP小紅書1年，引發兩岸熱議。國民黨青年部副主任李振豪向中評社表示，他身為使用者的觀察，其實被禁的效益不大，反而吸引更多人好奇下載使用。他認為，民進黨甘願去冒得罪年輕選票的風險，就是怕更多人從小紅書上產生對大陸的好感，導致抗中牌失靈，因為台灣還有一半的民眾、約1100萬多人沒去過大陸。



李振豪，1995年生，高雄美濃人。上海音樂學院民族音樂碩士，主修嗩吶、指揮。現任國民黨黨代表、國民黨青年部副主任。從事音樂教學及評審相關工作。



李振豪表示，他自己也是小紅書使用者，小紅書是整個華人社會最有影響力的社群軟體，用戶遍及大陸、港澳、新加玻、馬來西亞等。像是美妝、旅遊、精品、最新最炫的潮流資訊都在上面，甚至台灣年輕人追星都要從小紅書去找資訊。



李振豪表示，他觀察生活周遭的年輕人9成都是使用小紅書，使用的族群很多都是沒有在關心政治的，因為關心政治的話會用臉書、IG、Threads去發表相關言論。



李振豪表示，小紅書的群眾8成都是喜歡美妝、旅遊、去哪裡玩、吃什麼餐廳這些東西。另外也可藉由小紅書看到大陸各省份目前發展的狀況，看到城市的繁榮、有什麼可以玩，就會吸引去大陸旅遊或交流，會對大陸有嚮往、想去看一看。



根據資料，台灣人口數2300多萬人，其中1100萬人持有過台胞證。李振豪表示，意味有將近一半的台灣民眾從未去過大陸，這也是民進黨政府要禁小紅書的原因，因為台灣還有一半的民眾沒有去過大陸，最怕未來去過大陸的人越來越多。

