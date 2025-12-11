賴祥蔚：柯文哲政治未重傷　能量蓄勢待發

台藝大廣電系教授賴祥蔚。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月12日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲日前直播有5.5萬人同時在線觀看，台藝大廣電系教授賴祥蔚接受中評社訪問表示，柯的政治能量還在，雖遭羈押1年有傷，但不算重傷，柯目前在維持熱度蓄勢待發，無論一審是何結果，都會繼續提高柯的政治能量，而若被宣判有罪，除非有一刀斃命的證據，否則說不定會反彈得更厲害，還有待觀察。



賴祥蔚說，藍白合作雖是2026地方選舉的大方向，但藍白兩黨如今都面臨“黨中央較弱”的問題，如何協商各自的地方派系，恐怕是最大的難題。最現實的問題是，除民眾黨主席黃國昌的政治能量足以撐起當副市長的位置外，其餘白營選將的政治能量是否能讓藍營地方派系接受擔任副手，會是大問號，若不能接受，白營能接受縣市正副首長都沒有自己人嗎？



柯文哲涉京華城案、政治獻金案自去年9月起遭羈押禁見1年後，今年9月以新台幣7千萬元交保，一直保持低調的柯文哲近期復出動作連連，12月4日交保後的首度與民眾黨主席黃國昌直播，創下5.5萬人同時在線觀看的高人氣。



賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾任“中央廣播電台”總台長、台灣藝術大學廣播電視學系主任、媒體藝術所長、中華傳播管理學會理事長，現為台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、公共關係。



賴祥蔚接受中評社訪問表示，柯文哲交保後首度直播有5.5萬人同時在線觀看，代表柯的政治能量還在，但從去年8月引起政治爭議後經過1年多，政治能量有所減少在所難免，且台灣選民是健忘的，太久沒出現在螢幕前就會被淡忘，再加上羈押期間各種負面消息影響，柯文哲雖有傷，但不算重傷。



賴祥蔚說，民眾黨的民調大概在15%上下，而柯文哲又大於民眾黨，依然是台灣政壇的關鍵少數，柯當然希望維持自己的熱度，至於下一步是什麼，也許柯也還在觀察。柯文哲現在等於是蓄勢待發、準備把過去1年被羈押的委屈與不平所累積的政治能量釋放出來，無論在明年第一季一審宣判有罪、無罪，都會繼續提高柯的政治能量，若被宣判有罪，會造成傷害還是反彈得更厲害，就還有待觀察了。

