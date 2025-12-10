中評專論：AIT催軍購預算　賴馬上跳出來

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北12月12日電（評論員 林淑玲）美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言接受電視台專訪催促台灣“立法院”早日審議防務特別預算，11日晚上播出；民進黨12日下午即宣布賴清德將在13日邀綠委商議爭議法案。賴清德是否親自出手解決朝野僵局，以條件交換新台幣1.25兆元軍購預算特別條例早日付委審查，受到矚目。



AIT谷立言受訪催防務預算，甚至說“當‘立法院′進入預算的細部審查階段時，我們也很期待能回答台灣立法機構朋友們的各項問題”，宛如一顆震撼彈。這句話固然是表示AIT很有誠意，更是赤裸裸質疑民進黨政府的能力與誠意。暗示台官方自己沒辦法解決才要AIT來處理，其實是給府院“洗臉”，相當難看。



在此之前，AIT其實已找了藍白進行綿密溝通，該談的大咖都談了，理應私下獲得一定承諾，但民進黨政府態度太強硬，不但事前完全不溝通，事後也是硬碰硬，態度很差。“行政院長”卓榮泰8次覆議失敗依然固我，最近一次《財政收支劃分法》覆議失敗還高聲嗆聲拒不執行，惡臉相向，在這種態度下，要藍白接受防務特別預算付委審查，如同向綠營下跪，綜使AIT不斷遊說，藍白也拉不下臉做這種事。



AIT明顯是看到這點，谷立言受訪，雖說是爭取藍白讓特別預算條例付委審查，也是在向賴清德示警，要綠營自己要想辦法解決。谷立言專訪播出的第二天，卓榮泰神隱一整天，沒有主持“行政院”最重要的每周例行院會，下午的公開行程也都取消。稍後民進黨就宣布賴清德邀綠委13日舉行便當會，針對近來相關爭議法案，聽取“立委”意見，“共商國是”。



“行政院”與民進黨“立法院”黨團有固定溝通機制，若法案有什麼問題，理應是“政院”出來與綠委溝通，會鬧到賴清德親自出馬，肯定是大事。資深媒體人周玉蔻昨日就發文斷言，13日無論便當會結果如何，卓榮泰的“閣揆”位子都做不下去了！



1.25兆元防務特別預算是賴清德對美國交心的表現，不論是期待換得美國保護，還是尚未掀蓋的台美關稅談判想要拿到更好條件，這筆400億美元預算都非常重要。美國總統特朗普12月2日簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）鬆綁美國與台灣交往層級，與賴清德承諾這筆400億美元軍購預算不無關係。現在預算在台灣“立法院”連付委都沒辦法，美國直接就懷疑民進黨政府的誠意。