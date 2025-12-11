土城十講啟動　柯笑稱民眾黨民調都靠賴十講

柯文哲11日晚上上架了“土城十講”第一支影片，最多有1.2萬人同時在線觀看。（擷取自柯文哲YouTube頻道） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲日前直播創下5.5萬人同時在線觀看的高人氣後，11日晚上8點推出“土城十講”第一支14分鐘的影片，最多有1.2萬人在線觀看。柯文哲也諷刺地笑說，賴清德的團結十講到四講就講不下去，其實他很期待賴繼續講，因為民眾黨的民調全都靠賴的十講維持。



柯文哲youTube頻道在11日晚上8點上傳預錄好的“土城十講”第一講影片，他說，一年下來他大概有看100本書，讀到史記伍子胥列傳，伍子胥因為心中有恨，手段就很殘酷，他希望自己是曼德拉，不要變成伍子胥，不想讓仇恨永遠囚禁自己。



柯文哲認為，世界一定是多元，很多想法跟我們不一樣，第一步是容忍，雖然跟我們不一樣，但彼此互不侵犯，甚至有時候對我們有小小的侵犯，只要不是太嚴重，反正可以相處就相處，最後再容忍的過程中，慢慢地變成一種接受。



柯文哲指出，這個社會本來就是多元化的社會，為什麼要求別人一定要一樣？每個人都可以講自己的意見，我們要學習跟我們不一樣的人相處，這是台灣社會需要學習的。台灣經過大罷免的紛擾，現在不是回到原點，而是更分裂、更對抗，你可以容忍不同意見的人，就不會搞成現在這樣子。



柯文哲表示，他一直在思考，過去意識形態的對抗，真的有那麼必要嗎？他常常跟人講，自己的兒子都沒那麼孝順了，怎麼能期待別人對你的意見100%支持，不可能嘛。



柯文哲說，他受苦當然心裡不高興，但進一步想，難道要讓以後的人受同樣的痛苦嗎？若你覺得不要，那這個世界才有機會往好的方向前進。他不敢說自己會變得比較溫暖，但絕對變得比較有包容度。被關一年這些痛苦已經發生，現在想報復、申冤，不如想如何讓以後的人不要受同樣痛苦。



柯文哲感嘆道，特別是司法的社會信任度經過這次真的蕩然無存，很清楚司法勾結特定媒體，淪為政治打手是台灣民眾對此案件的普遍印象，要修補不是那麼容易，但這是我們要做的很重要的事情。畢竟，司法是“國家”最後一道防線，應當被人民信任，一旦司法不被人民信任，那對這個社會的傷害是很大的。



柯文哲在影片的最後說，接下來要分享的書很多，從歷史、半導體、匯率，經濟是滿有趣的題目。