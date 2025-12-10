吳成典：金門人已在廈門買三萬套房密不可分

新黨主席吳成典。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）大陸公布“十五五規劃”建議文，福建省規畫將“推進向金門、馬祖通水通電通氣通橋大陸側項目建設”，加上廈門翔安機場即將完工啟用，“新四通”與“金廈通橋”議題備受金門地方關注。曾任金門縣副縣長的新黨主席吳成典向中評社指出，金門人如今在廈門置產已超過3萬套房子，由此可見金廈關係早已密不可分。



金門縣設籍人口約14萬，常住人口約6至7萬，在廈門置產的比例相當驚人。



吳成典說，無論是“新四通”還是“金廈通橋”，金門的民意都非常清楚，就是希望與廈門的既有生活圈更加順暢連結；而民進黨政府若以“統戰”為由拒絕、拖延，只會讓金門人覺得政府不瞭解離島民眾的真實需求。



金門與廈門關係緊密，並發展生活圈，廈門方面正興建廈金大橋，預計由廈門通往大嶝島銜接翔安機場，並預留大嶝島往金門島的橋樑接口，而翔安機場預計明年啟用，年運量估4500萬人次，對金門經濟發展是一大契機。



尤其廈門翔安機場跑道與金門島直線距離僅約1.5到3公里左右，與金門尚義機場的距離也不到10公里。



吳成典對此接受中評社訪問時表示，廈門方面已在大嶝島一側興建廈金大橋並預留接口，未來只需延伸即可與金門相連，但問題出在目前的兩岸官方根本無法對接，而此權限根本不是金門縣政府的能力所及，但現在看起來就是大陸願意幫金門蓋橋，台灣卻硬要擋，這要金門人怎麼看？怎麼服氣？金門人絕不會反對這座橋，因為我們太務實了。



吳成典強調，執政的民進黨政府若怕被統戰，大可自己出錢、主導建設，不讓大陸不插手也可以，這樣不是皆大歡喜？但民進漠視金門需求，最後就是越拖越久，台灣越沒面子。



談到廈門的翔安機場即將通航，未來航道是否會與金門領空重疊的議題，吳成典說，這根本不是問題，因為金門早就在用廈門的領空了。20多年前他曾與大陸方面協商廈門高崎機場的航路安排，當時雙方達成默契，高崎機場的起降盡量走陸地方向，把海上航道留給金門，這種協商完全是務實處理，只要安全沒問題，雙方配合一下就好了。

