匡思聖：追求和平是台灣社會未來的主旋律

長期研究兩岸關係的新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月12日電（記者 盧誠輝）長期研究兩岸關係的新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖接受中評社訪問表示，從中國國民黨主席鄭麗文近期所掀起的兩岸話題，再加上受到俄烏戰爭和平談判進程的影響，已讓台灣民眾對兩岸關係的看法逐漸在翻轉，追求和平將會是台灣社會未來的主旋律。



匡思聖，台灣師範大學三民主義研究所法學博士，專長為兩岸關係、中國現代化思潮，曾任孫文學會理事長、新竹元培醫事科技大學秘書室主任與副國際長，現為新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授兼校際合作中心主任。



匡思聖強調，台灣民眾對兩岸關係的看法，將擺脫過去民粹與情緒式的激情思考模式，逐漸回到比較務實理性的層面，當追求和平成為台灣多數民眾的共識後，誰能帶來和平，誰在2028大選的當選機率就越大。



他提到，以最近被炒得很熱的“習鄭會”話題來看，鄭麗文的主要訴求還是“九二共識、反對“台獨”，鄭就是在打兩岸和平牌，希望以理性訴求去說服台灣民眾，但因為九二共識過去長期被污名化，所以必須要有足夠的時間讓台灣社會去沉澱。



匡思聖指出，如果“習鄭會”真的能為台灣帶來和平紅利，那他認為鄭麗文應該越早去大陸越好，因為“習鄭會”一定會被綠營拿來進行政治操作，台灣民眾的兩極化情緒一下又會被整個拉上來，而到時若離選舉太近，對藍營反而更不利，因為民眾的情緒都還沒沉澱下來，很快又會被選舉的激情給拉上去。



匡思聖認為，國民黨不應該再用民族情感的層面去訴求兩岸關係，而是要從理性層面去訴求，清楚告訴台灣民眾什麼才是對自己最有利的？而什麼又會對自己造成傷害？讓民眾了解只有兩岸和平，讓台灣能在和平的氛圍下穩定發展，才是台灣的最大利益。