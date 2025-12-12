台南市長民調：陳亭妃、林俊憲都贏謝龍介

台南市長選戰民調，左起為藍委謝龍介、前“立委”陳以信、綠委陳亭妃及林俊憲。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電／2026年地方選舉升溫，根據《鋒燦傳媒》11日公布最新台南市長初選民調，若以藍綠一對一來看，民進黨籍“立委”陳亭妃以53.2%，大幅領先中國國民黨籍“立委”謝龍介的25.%，和10月數據相比差距變化不大；若由民進黨“立委”林俊憲對謝龍介，前者也獲得44.9%支持，高於謝龍介的30.9%。



《鋒燦傳媒》昨天公布最新民調，若民進黨推派陳亭妃參選，則以53.2%的支持度輾壓謝龍介的25.0%，2人差距與10月份民調沒太大變化；若推派林俊憲參選，則以44.9%的支持度贏過謝龍介的30.9%，這是林俊憲首次突破在10月份民調“擦邊”過誤差範圍險勝謝龍介的“麻花”僵局。



另外根據該民調報告指出，民進黨支持者對於2人的支持度原本從林俊憲以45.7%微幅領先陳亭妃41.0%，在這次“黃金交叉”變成陳亭妃以47.8%顯著超車林俊憲42.5%。



在調查“民進黨初選誰較可能勝出”的看好度方面，先前陳亭妃僅以40.2%與林俊憲37.7%持平，這次陳亭妃以42.5%甩尾林俊憲34.4%。



交叉分析部分，陳亭妃在各年齡層（20－29歲、30－39歲、40－49歲、50－59歲、60－69歲、70歲以上）支持度皆勝過謝龍介，林俊憲則在青年族群（30－39歲）與謝龍介持平。該民調此次也納入國民黨前“立法委員”陳以信，在陳亭妃、林俊憲分別對決陳以信情況下，陳亭妃（61.6%）及林俊憲（50.8%）皆以過半支持度輾壓陳以信（9.0%、13.9%），顯見陳以信宣布參選至今尚未能影響謝龍介既有優勢。



《鋒燦傳媒》針對陳亭妃、林俊憲、謝龍介、陳以信等4位台南市長擬參選人所公布的第二波“2026年台南市長初選民意調查”係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。