停砍公教年金無共識　藍委今闖關拚三讀

朝野黨團11日協商“公務人員退休資遣撫卹法修正草案”。（照片：“立法院國會”頻道） 中評社台北12月12日電／中國國民黨“立法院”黨團本會期優先法案“停砍公教退休金”修法，國民黨籍“立法院長”韓國瑜11日召集朝野協商，藍白強調不是反年改，而是砍過頭必須停砍，綠則希望國民黨不要因為討好退休公教族群破壞制度，最終協商無共識，韓國瑜裁示，全部送交院會進行處理。國民黨團12日擬直接闖關三讀。



公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率分10年逐年調降1.5%，改革時程至2029年止。國民黨團及“立委”提出“公務人員退休資遣撫卹法修正草案”、“公立學校教職員退撫條例修正草案”，修法重點包括退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按CPI累計成長率調整。



媒體報導，昨天協商時，國民黨團書記長羅智強說，如果一流的人都不來政府工作，政府也很難推出好政策，國考報考人數從30萬跌到去年16萬，今年更剩11萬人，停砍所得替代率才是真改革，並非要恢復過去水準，而是阻止砍過頭。民眾黨團副總召張啟楷也認為“砍太多，該停了”；民進黨團總召柯建銘表示，年金改革若走回頭路，會讓年金提早破產。



“考試院”祕書長劉建忻指出，若本次修法停止調降所得替代率，將造成退撫基金提前用完，“考試院”不支持修法。



由於朝野毫無共識，韓國瑜最終裁示全部送交院會處理。據瞭解，國民黨有意今日力拚闖關三讀。民眾黨“立委”林國成則表示，黨團早已表明年改立場是“贊成停砍，反對恢復”。



民進黨團幹事長鍾佳濱列出藍白三罪狀，“沒收討論、過水協商、黑箱表決”，都是藍白近期在“立法院”的惡行，而年金繼續改是全民共識，藍白要三思，若在野強行闖關，民進黨團會運用議事策略，以論述來表達立場。



“行政院”發言人李慧芝11日表示，公教退撫基金原分別將於2031、2030年就會用完，年金改革可維持一個世代不用罄，再次呼籲“立法院”不要倒退修法，才能夠確保退撫基金財務永續，維持退撫制度及世代正義。