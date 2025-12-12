賴清德今邀綠委便當會解爭議　卓榮泰不出席

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電／朝野持續僵持，在野聯手通過《財政收支劃分法》修正案，“行政院長”卓榮泰卻嗆“不執行”，不僅在野氣炸，連綠營也有人批評此舉恐更快摧毀國家，卓遭內外夾擊，11日因罹患流感缺席“行政院會”，黨內一度傳聞“卓揆壓不住了”。賴清德親自出手，12日中午將邀51名民進黨籍“立委”便當會，討論爭議法案攻防，以及針對已通過的三讀法案是否採取“不副署、不公告”。據瞭解，卓榮泰因得流感，不會出席。



今日一早的“立法院”會，將觸及軍購特別預算、“政院”版《財劃法》修正草案、年金停砍等爭議法案。國民黨“立院”黨團開出條件，要求賴清德至“立院”進行“國情報告”並答詢，否則不會放行規模1.25兆元的“國防”特別條例。倘朝野協商未達共識，進入表決階段，藍白可望再度封殺院版《財劃法》與“國防”特別條例，並將年金停砍的《公務人員退休撫卹條例》、《公立學校教職員退休資遣撫卹法》修正草案排入討論事項，力拚三讀通過。



根據《中時新聞網》分析報導，若協商不成，朝野等於正式開戰，“政院”版《財劃法》、明年度政府總預算、“國防”特別條例都將卡關。民進黨組織部昨向51名黨籍“立委”發出邀請通知，請綠委今午至中央黨部與賴清德進行便當會。



據瞭解，會面雖是在黨中央，但賴清德並非以黨主席身分邀請51名綠委相談，卓榮泰因得流感，不會出席。黨政人士透露，由於財劃法修正案，“行政院”覆議案咨文5日已送至“總統府”與“行政院”，最遲15日前“行政院”要副署後由“總統”公告。然而民進黨內對是否副署有不同看法，因此賴邀“立委”便當會，針對爭議法案朝野攻防，以及是否“不副署、不公告”等議題，聽取黨內“立委”意見。

