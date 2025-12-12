台明年擴大召訓7萬2千名備役替代役男

替代役備役役男演訓召集。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電／台“內政部”擴大備役替代役男召集，今年已召集4萬3718人，明年預計召集7萬2千人投入EMT－1（初級救護技術員繼續教育）、治安維護與防災救護訓練、實彈射擊訓練及參與城鎮韌性演習等。“內政部”11日表示，已完成“替代役備役召集預告查詢系統”的建置，預計2026年1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排。



距離除役年齡較接近的1990、1991、1992、1993年次備役替代役男，將列為優先徵集的對象。



“內政部”11日部務會報安排替代役訓練及管理中心、“警政署”與消防署報告“替代役訓練及管理中心重點業務檢討報告”及“警察、消防替代役管理及運用狀況”案。



根據《中時新聞網》報導，“內政部長”劉世芳表示，“內政部”針對替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務進行檢討與策進，目標在於全面提升災害應變能力，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT－1證照，成為推動“全社會防衛韌性”的重要力量。



役政司長沈哲芳說明，今年備役替代役男已召集訓練4萬3718人，數量超過以往，質的訓練也相當的重視。但今年度預算遭凍結，儘管之後有解凍，也因作業程序需要，核撥較遲緩，無法在年底達到5萬目標，不過希望明年能夠突破7萬2千名。



沈哲芳指出，現在的民防系統裡面有三大支柱，第一是保警總隊，第二是民防團隊，第三把替代役納入民防系統裡面運作，新增替代役要做民防跟防災救護的工作任務。

