“立委”助理抗議助理費除罪化　白委關心遭嗆

“國會”助理工會12日上午集結，呼籲陳玉珍提案修法推動助理費除罪化立即撤案。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”陳玉珍提案修法推動助理費除罪化，引發討論，更成為近日“立法院”藍綠政治攻防的焦點。“國會”助理工會今天上午在“立法院”正門集結表達心聲，現場約50位號稱跨黨派助理站出來，呼籲陳玉珍立即撤案。



台灣民眾黨“立委”張啟楷特別前來聲援，並強調希望此事能有圓滿的解決辦法，也提到陳玉珍方面也釋出善意，願意和助理工會正面對話，尋求更好的修法。未料現場眾多屬於綠委的助理並不買單，認為張之前沒簽“立委”撤案連署，今天出席只是想要收割、包牌（指兩面討好），因此對他嗆聲，要張正面表態是否贊成陳玉珍撤案。



由於現場嗆聲的聲音愈來愈大，張啟楷也面露無奈表示，他人都到現場了，對此案的立場應該很清楚了，但綠委助理們仍舊不買單，對張持續嗆聲，張啟楷隨後也只能離開現場。



陳玉珍領銜提出助理費除罪化修法草案，“立法院”會已於5日付委審查。修法重點包括，“立委”每人得置助理若干人，由委員聘用；助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由“立法院”編列一定數額預算補助；補助費用由“立法院”撥予“立法委員”統籌運用，免檢據核銷等。



助理工會表示，嚴正反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，呼籲朝野“立委”三思而後行。工會也隨即發起助理連署，號稱已超過280位助理簽署，且跨越藍綠白黨派，要求陳玉珍撤案，今天則正式發動集結抗議。