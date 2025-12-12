賴清德邀綠委便當會　黃帝穎：應予尊重

永社副理事長、律師黃帝穎。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）針對賴清德12日中午將邀集51位民進黨籍“立委”便當會，台灣永社副理事長、律師黃帝穎12日表示，賴清德行使職權與政策協調，“行政院”仍應在憲政危機下承擔守憲責任，勇於面對立法亂象。



親綠的台灣永社12日上午在台大校友會館舉行“面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩 不副署合憲”記者會，與會者有永社副理事長、律師黃帝穎、東吳大學法律系特聘教授張嘉尹、台北大學公共行政學系兼任助理教授、律師洪偉勝、日本早稻田大學國際經濟法博士後期研究、律師傅馨儀。會後接受媒體提問。



賴清德親上火線邀綠委便當會，傳出“行政院長”卓榮泰並未出席。曾任民進黨發言人的黃帝穎指出，賴清德與執政黨“立委”交換意見屬憲政常態，應予以尊重；目前“國會”亂象叢生、“憲法”法庭被癱瘓，“行政院”更須承擔守護憲政的“憲法”義務。卓榮泰若面對“違憲”惡法，應勇於踩下憲政剎車，選擇不副署，使違“憲法”案不生效力，這是合憲且必要的手段。



張嘉尹表示，今日記者會的目的在於提供法律與學理支撐，讓卓榮泰明白“不副署”是“憲法”容許的合憲選項，雖然台灣歷史上少見，但一旦面臨憲政危機，院長有權也有責任行使這項制衡機制。



洪偉勝補充說明，“不副署”與“不執行”都是合憲的行政手段，選擇何者須視法案性質與社會情勢而定。世界上沒有絕對的答案，但在失速的立法環境下，行政機關不能消極旁觀。合憲、不違法，才是行政行動的正當基礎。