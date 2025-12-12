軍人涉詐形同滅掉一連　張智倫盼為軍人加薪

藍委張智倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）今日“立法院”“國是論壇”上，中國國民黨籍“立委”張智倫揭露，位處前線的陸軍馬祖防衛指揮部爆發嚴重集體涉詐案，逾60名官兵捲入，規模形同“消滅一個連”。他痛批“賴政府”寧願編列兆元新台幣軍購，卻不願依法替軍人加薪，導致基層輕易遭詐騙集團利誘滲透；同黨“立委”洪孟楷則拋出引進“鞭刑”議題，主張亂世用重典以回應民意。



張智倫指出，年度代表字“詐”獲選第二名，反映詐騙集團不僅影響民生，更已攻破軍事安全大門。馬防部近期查出高達60多位現役官兵勾結詐騙集團，提供銀行帳戶協助洗錢。張智倫強調，這不僅是軍紀敗壞，更是動搖國本的防務安全危機；敵人不費一槍一彈，僅靠“銀頭小利”就讓前線一個連的戰力無聲無息消失。他要求“國防部”必須配合檢調向上溯源，釐清是否有境外勢力介入，否則難保沒有下一個未爆彈。



針對基層官兵甘願為數千元鋌而走險，張智倫分析背後成因在於待遇過低。他批評，賴清德提出1.25兆特別預算採購武器，“行政院”卻對“立院”三讀通過的軍人加薪法案斤斤計較，拒絕編列預算。一邊是政府漠視權益，另一邊是詐騙集團利誘，他呼籲政府應正視“操作武器的是人”，給予軍人足夠尊嚴與生活保障，才能真正杜絕涉詐誘惑。

