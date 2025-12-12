少子化成台灣危機　白委麥玉珍籲培訓移工

民眾黨委員麥玉珍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）“立法院”今日“國是論壇”上，台灣民眾黨“立委”麥玉珍針對台灣的少子化與缺工危機提出警訊。身為新住民出身的“立法委員”，麥玉珍從自身視角出發，直指政府現行單純“引進勞動力”的政策治標不治本，呼籲政府應由被動管理轉為主動投資，由公部門承擔起培訓移工語言與技能的責任，將外籍勞力升級為國家人才。



面對15至64歲工作人口持續下滑，製造與長照產業缺工嚴峻，麥玉珍強調這已是“國安”層級的危機。她認為，“勞動部”雖有跨國勞動力方案，但若缺乏系統性的培訓，移工始終只能填補低階缺口。她主張，政府不能只讓企業自己想辦法，而應建立一套國家級的機制，由政府統籌資源並主導標準化的語言與技術培訓。



麥玉珍指出，許多移工離鄉背井來台，若能透過政府主導的培訓體系提升素質，不僅能減少勞資溝通成本與跳槽率，更能讓這群勞動力真正融入台灣產業體系。她建議政府應建立人才共享平台與培訓基金機制，讓企業與國家共同分擔培育成本，但由政府嚴格把關品質，將“人力”轉化為“人才”。



麥玉珍呼籲，台灣在少子化浪潮下，必須翻轉將移工視為消耗品的舊思維。透過政府投入資源主導培訓，打造友善且具競爭力的留才環境，才能吸引國際優質勞動力長駐，讓台灣與新住民族群共榮共好，從根本化解人口結構帶來的發展危機。