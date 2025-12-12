盧秀燕不表態支持誰　偕江啟臣拜廟語帶玄機

盧秀燕與江啟臣合體。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月12日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天到東勢區東興宮贈匾參拜，可望參選明年台中市長的“立法院副院長”江啟臣陪同出席，盧秀燕參香後提到，東興宮靈驗，參拜“有求必應、心想事成”。由於東勢區屬於江的選區，盧秀燕偕江啟臣拜廟，又語帶玄機，耐人尋味。江啟臣對於選舉議題則不予回應，態度低調。



明年台中市長選舉，國民黨提名人選尚未明朗，包括“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔都被視為可能人選，同黨籍的市長盧秀燕對此沒有表達支持意向，不過，就在台中市政府明年度總預算通過後的隔天，12日就到東勢區連跑2個行程，並與江啟臣合體，格外引人關注。



盧秀燕先赴東勢區東興宮贈匾，並參拜三太子哪吒，江啟臣全程陪同。東興宮董事長李順利致詞時特別預祝江啟臣“凍蒜”，盧秀燕隨後表示，東興宮相當靈驗，大家來參拜往往“有求必應、心想事成”，所以才會成為地方的信仰中心。



盧秀燕接著到東勢客家樂活園區主持“東勢區親子館”開幕典禮，同樣感謝江啟臣協助推展建設，同時提及山城最貴的交通建設“東豐快速道路”，斥資新台幣200億元建造，其中100億元是江啟臣爭取的，大讚江是“百億立委”，拉抬江啟臣的意味濃厚。



日前有媒體曝光“國民黨內部民調”顯示，江啟臣雖尚未宣布參選台中市長，但民調領先民進黨參選人何欣純近20%，且贏黨內對手楊瓊瓔，有高達41.4%支持江出面參選。江啟臣對此則不回應，態度低調。