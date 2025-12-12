韓國瑜現身關切　陳玉珍和助理工會達共識

韓國瑜到協商現場致意，本想展現幽默化解緊繃，但被綠委助理嗆聲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”陳玉珍提案修法，要將助理費除罪化，其中有關公費助理補助費直接交由“立委”統籌運用，且“免檢據核銷”一事，引起爭議。助理工會今日集結抗議，並和陳玉珍當面對話要求撤案。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜也趕到現場關切，過程中還遭綠委的助理嗆聲。最後，陳玉珍和助理工會達三點共識，包括現行的“立法院”助理制度均不受任何影響，公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。助理費修法爭議暫時緩解。



“助理費除罪化”修法被質疑是為涉及詐領助理費的民意代表解套，並可能侵害助理勞動權益，遭到跨黨派“國會”助理和公民團體的強烈反彈。



陳玉珍說，她在提案過程也許不夠周延、也許各委員沒仔細詢問助理意見，但這只是一個提案，助理也可以回去辦公室提出自己的法案，或在討論過程中，請委員提出修正動議。



陳玉珍強調，就她個人，她的助理就像她的家人、兄弟姊妹一樣，但此番談話引爆現場助理高度不滿，怒嗆她“不要講幹話、空話”，現場氣氛一度十分緊繃，但陳並無意和助理們言語衝突。



隨後眾人進“立法院”紅樓的會議室內協商，但助理工會中眾多綠委的助理火氣非常大，“立法院長”韓國瑜趕到現場致意時，強調會重視助理權益，韓說話時一時嗆到開始咳嗽，他原本想展現幽默說，自己“最近工作壓力太大”，但綠委助理們當場反嗆，“助理壓力也很大！”



韓國瑜則緩頰說，要大家聽他說完，大家有意見可以隨時表達，大家來陳情、請願，未來即將開公聽會，助理工會都可以和盤托出，把心裡話講出來。他強調，自己一定會特別重視提案委員提案，也重視“國會”助理大家權益，請大家放心。



由於韓國瑜後續還要主持院會，他準備往外走時，助理則拿出“立委”撤案連署書高喊“院長要背書嗎？”要請韓簽名，不過韓國瑜並沒有回應也沒有簽名而離開。

